Зеленський ввів у дію рішення РНБО про децентралізацію влади

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року "Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади", - йдеться в указі.

Контроль за виконанням рішення РНБО, введеним в дію указом президента, покладено на секретаря Ради Національної безпеки і оборони України Олексія Данилова. Документ набрати чинності з моменту його опублікування.

До указу докладено рішення РНБО від 15 квітня 2021 року. У ньому, зокрема, зазначається:

Кабміну доручено з 1 липня поточного року забезпечити використання в роботі органів виконавчої влади кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць і територій територіальних громад;

міністерству розвитку громад і територій та Державній службі статистики України з 1 січня 2022 року вжити заходів щодо створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу статистичних та адміністративних показників територіальних громад з урахуванням сучасних потреб реформування місцевого самоврядування;

також цим відомствам доручено розробити і подати в тримісячний термін на розгляд Верховної Ради України зміни до законодавчих актів щодо зарахування частини податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів за місцем реєстрації місця проживання фізичної особи - платника податків.

Крім того, Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру наказано разом з місцевими органами влади завершити процес передачі територіальним громадам земельних ділянок, що належать розформованим громадам.