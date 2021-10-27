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Швейцарія розширила персональні санкції проти Росії за окупацію Криму

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Середа 27 жовтня 2021 21:25
Швейцарія розширила персональні санкції проти Росії за окупацію Криму Фото: Швейцарія розширила персональні санкції проти Росії за окупацію Криму (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Швейцарія розширила свій санкційний список у зв'язку з окупацією Криму Росією. У нього потрапили вісім осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державний секретаріат економіки (SECO) Швейцарії.

Так, до списку санкцій потрапили:

  • начальник управління ФСБ Росії по Республіці Крим та місту Севастополь Леонід Михайлюк,
  • керівник Головного слідчого управління СК Росії по Республіці Крим та місту Севастополь Володимир Терентьєв,
  • кримські судді Віктор Можелянський, Галина Редько, Михайло Білоусов, Андрій Долгополов,
  • слідчий Магомед Магомедов,
  • прокурор Євген Колпіков.

Вони потрапили під санкції за активну підтримку "дій і здійснення політики, яка підриває і загрожує територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України".

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Крим Швейцарія Санкції проти Росії
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