Зеленский: не считаю, что США требовали что-то от Украины на переговорах

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США озвучили Украине российские требования для завершения войны. Представители Вашингтона не требовали чего-либо.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Глава украинского государства подчеркнул, что необходимо с уважением относиться к делегации президента США Дональда Трампа. 

"Я не считаю, что Соединенные Штаты что-то от нас требовали. Я воспринимаю США как наших стратегических партнеров. Поэтому я бы сформулировал это так: вопрос территорий, по поводу российского видения или российские требования, мы услышали от США. Мы воспринимаем это как требования Российской Федерации", - добавил он. 

Также президент обратил внимание, что он не мог ничего требовать от американской стороны. Американской стороне просто передали украинское видение, чтобы его донесли России. 

Зеленский сказал, что Украина и США обмениваются мнениями о чувствительных вопросах, а также слышат видение России или ее цели. Важно, что США слышат украинскую позицию. 

Слухи о требованиях США

Напомним, ранее AFP со ссылкой на источник написало о том, что США требуют, чтобы Украина отказалась от той части Донбасса, которая находится под ее контролем.

Собеседник издания утверждал, что в этом вопросе требования России и США якобы совпадают.

При этом Украина отказывается отдавать эту территорию под контроль России. Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что это запрещено Конституцией и международным правом.

Стоит заметить, что Россия еще с лета требовала от Украины начать вывод войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Такое требование Москвы было изложено в "меморандуме", который украинской стороне передали во время переговоров в Стамбуле.

