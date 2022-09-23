Зеленский считает, что мир не позволит Путину применить ядерное оружие

Глава государства считает, что международное давление не позволит Путину применить ядерное оружие против Украины. Однако он заявил, что никто не может предсказать следующие шаги главы Кремля.

"Никто не знает, что Путин будет делать завтра. Для него говорить правду или лгать почти одно и то же", - сказал он.

Зеленский также заявил, что мобилизация в России уже началась, поэтому он призвал россиян выходить на протесты против войны.

"Россияне ошибаются, они боятся попасть в тюрьму, если поддержат тех, кто протестует на улицах. Но они не понимают, что с ними может случиться, если они придут в Украину", - заявил президент.