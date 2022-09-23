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Зеленский считает, что мир не позволит Путину применить ядерное оружие

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Мир должен не позволить российскому диктатору Владимиру Путину ударить ядерным оружием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью Ouest-France.

Глава государства считает, что международное давление не позволит Путину применить ядерное оружие против Украины. Однако он заявил, что никто не может предсказать следующие шаги главы Кремля.

"Никто не знает, что Путин будет делать завтра. Для него говорить правду или лгать почти одно и то же", - сказал он.

Зеленский также заявил, что мобилизация в России уже началась, поэтому он призвал россиян выходить на протесты против войны.

"Россияне ошибаются, они боятся попасть в тюрьму, если поддержат тех, кто протестует на улицах. Но они не понимают, что с ними может случиться, если они придут в Украину", - заявил президент.

Напомним, ранее Владимир Зеленский ответил на ядерные угрозы Путина и заявил, что не очень верит в такую возможность.

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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинЯдерное оружие