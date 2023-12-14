Зеленский о вступительных переговорах: не услышал от лидеров ЕС ни одного контраргумента

Лидеры Европейского союза не назвали в разговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским ни одного контраргумента против начала переговоров о вступлении нашей страны в блок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы украинского государства на саммите лидеров стран ЕС.

"На днях я говорил с многими из вас. Мы с вами говорим о решении, которое было обещано. И я не слышал ни одного контраргумента относительно того, почему мы не должны придерживаться плана, утвержденного всей Европой. Всей Европой", - подчеркнул Зеленский.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

Напомним, сегодня, 14 декабря, в Брюсселе начался саммит Европейского совета. Одним из главных вопросов должны стать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала начать такие переговоры в своем докладе. Но сейчас против решения выступает по меньшей мере Венгрия.

Премьер Венгрии Виктор Орбан сегодня заявил, что его страна не против вступления Украины в ЕС, но вопрос об открытии переговоров нужно перенести на полгода.

Более детально о том, что происходит на саммите ЕС, можете узнать в материале РБК-Украина.