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Зеленський про вступні переговори: не почув від лідерів ЄС жодного контраргументу

Брюссель, Четвер 14 грудня 2023 16:43
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Зеленський про вступні переговори: не почув від лідерів ЄС жодного контраргументу Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Лідери Європейського союзу не назвали у розмовах з президентом України Володимиром Зеленським жодного контраргументу проти початку переговорів щодо вступу нашої країни до блоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави української держави на саміті лідерів країн ЄС.

"Цими днями я говорив з багатьма з вас. Ми з вами говоримо про рішення, яке було обіцяне. І я не чув жодного контраргументу щодо того, чому ми не повинні дотримуватися плану, затвердженого всією Європою. Всією Європою", - наголосив Зеленський.

Переговори щодо вступу України до ЄС

Нагадаємо, сьогодні, 14 грудня, у Брюсселі розпочався саміт Європейської ради. Одним з головних питань мають стати переговори щодо вступу України до Євросоюзу.

Раніше Єврокомісія рекомендувала розпочати такі переговори у своїй доповіді. Але зараз проти рішення виступає щонайменше Угорщина.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан сьогодні заявив, що його країна не проти вступу України до ЄС, але питання щодо відкриття переговорів потрібно перенести на півроку.

Більш детально про те, що відбувається на саміті ЄС, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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