Зеленський про вступ до ЄС: на нашій землі вирішується майбутнє Європи

Президент України Володимир Зеленський у контексті планів про вступ до Європейського союзу заявив, що українці вже сьогодні впливають на долю Європи. Зокрема, її майбутнє вирішується на українській землі.
Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками візиту до Польщі.
За його словами, Україна проводить трансформацію, яка наближає її до вступу в ЄС.
"Українці вже впливають на нашу спільну європейську долю. Саме на нашій землі вирішується, яким буде майбутнє Європи. Ми забезпечимо повноцінну інтеграцію України до співдружності європейських країн, і це покаже, що базові цінності свободи, демократії і рівності на нашому континенті є ключовими елементами масштабного прогресу і розвитку", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Європейський союз повинен продемонструвати реальну підтримку євроінтеграційним прагненням України.
До цього президент говорив, що вже настав час надати Україні План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ). Зеленський також вважає, що Києву потрібно надати план вступу до Євросоюзу.