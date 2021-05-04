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Зеленський про вступ до ЄС: на нашій землі вирішується майбутнє Європи

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський у контексті планів про вступ до Європейського союзу заявив, що українці вже сьогодні впливають на долю Європи. Зокрема, її майбутнє вирішується на українській землі.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками візиту до Польщі.

За його словами, Україна проводить трансформацію, яка наближає її до вступу в ЄС.

"Українці вже впливають на нашу спільну європейську долю. Саме на нашій землі вирішується, яким буде майбутнє Європи. Ми забезпечимо повноцінну інтеграцію України до співдружності європейських країн, і це покаже, що базові цінності свободи, демократії і рівності на нашому континенті є ключовими елементами масштабного прогресу і розвитку", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Європейський союз повинен продемонструвати реальну підтримку євроінтеграційним прагненням України.

До цього президент говорив, що вже настав час надати Україні План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ). Зеленський також вважає, що Києву потрібно надати план вступу до Євросоюзу.

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