Дуда та Зеленський підписали декларацію про європейську перспективу для України
Президенти Польщі Анджей Дуда та України Володимир Зеленський підписали спільну декларацію про підтримку Варшавою європейських прагнень Києва. Йдеться про європейську перспективу для України.
Про це сказав президент Польщі Анджей Дуда на спільному брифінгу у Варшаві, повідомляє прес-служба українського президента.
"Наша сьогоднішня двостороння зустріч завершилася підписанням спільної декларації про європейську перспективу для України, тобто приналежність до ЄС. У цьому питанні Польща весь час безперервно підтримує Україну", - сказав Дуда.
У свою чергу Зеленський заявив, що його польський колега вкотре наголосив на підтримці європейських та євроінтеграційних прагнень Української держави.
Зеленський також повідомив, що запросив президента та першу леді Польщі до участі в саміті Кримської платформи, який відбудеться під час святкування 30-річчя незалежності України в серпні цього року.
"Для нас це також дуже важливо, тому що це буде перший важливий саміт за участю наших друзів і партнерів, пов'язаний з деокупацією українського півострова Крим", - сказав він.
Він також зауважив, що ті історичні питання, які існують між двома країнами, невдовзі будуть вирішені, оскільки цього прагнуть обидві сторони.
"Тому що ми дійсно один одного прекрасно розуміємо", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що на саміті НАТО в червні 2021 року планується обговорити дорожню карту, яку Україна повинна виконати для членства в Альянсі. На саміті буде засуджуватися питання безпеки України і всієї Центральної Європи.
Відзначимо, дані опитування Центру "Социс" і Центру Разумкова свідчать, що на референдумах перемогли б прихильники вступу до Європейського Союзу та НАТО.