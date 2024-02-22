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Зеленский о вступлении в ЕС: цель Украины - начать переговоры до июня

Украина, Четверг 22 февраля 2024 22:47
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Зеленский о вступлении в ЕС: цель Украины - начать переговоры до июня Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Цель Украины - начать переговоры о вступлении в Европейский союз до июня 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Говорил сегодня с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Очень конкретный разговор, максимально - о наших общих интересах, всех европейцах", - сказал Зеленский.

Как рассказал президент, они с Мишелем обсудили усилия по европейской интеграции и необходимость скорейшего утверждения переговорной рамки для Украины - утверждения государствами-членами ЕС.

"Цель абсолютно рациональна - уже в первой половине года, даже до июня, можем начать переговорный процесс. И это будет лучшим сигналом всем, кто не верит в Европу, что наше единение действительно крепнет", - отметил глава государства.

Вступление Украины в ЕС

В декабре лидеры стран-членов Евросоюза во время саммита одобрили начало переговоров по вступлению Украины в блок. Это произошло, несмотря на угрозы Венгрии заблокировать такое решение.

Как рассказала недавно в интервью РБК-Украина посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова, переговоры могут стартовать весной.

Также недавно Кабинет министров утвердил план мер по выполнению рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по членству Украины в ЕС.

Как недавно сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, переговорная рамка по вступлению Украины в Европейский союз будет готова ориентировано в начале лета.

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