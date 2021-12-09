RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський може зустрітися з Макроном і Шольцем наступного тижня, - Єрмак

Автор: Артур Родивилов

Президент України Володимир Зеленський у Брюсселі може провести переговори з лідерами Франції та Німеччини Емануелем Макроном та Олафом Шольцем. Зустріч може відбутися наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Офісу президента Андрія Єрмака в ефірі "Право на владу".

"Я думаю, що наступного тижня в Брюсселі відбудеться зустріч Зеленського з Макроном і новим канцлером Німеччини. Я думаю, що ми будемо продовжувати працювати над проведенням саміту лідерів нормандського формату", - заявив він.

Україна запропонувала сьогодні, 9 грудня, провести позачергове засідання Тристоронньої контактної групи, щоб обговорити нове перемир'я на Донбасі. Про це РБК-Україна повідомив перший заступник голови української делегації в ТКГ Андрій Костін.

Зазначимо, раніше Байден і Путін провели переговори у відеоформаті. Розмова тривала понад дві години. Під час бесіди вони обговорювали питання загрози вторгнення РФ в Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийНормандський формат