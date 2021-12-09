Зеленський може зустрітися з Макроном і Шольцем наступного тижня, - Єрмак

Президент України Володимир Зеленський у Брюсселі може провести переговори з лідерами Франції та Німеччини Емануелем Макроном та Олафом Шольцем. Зустріч може відбутися наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Офісу президента Андрія Єрмака в ефірі "Право на владу" .

"Я думаю, що наступного тижня в Брюсселі відбудеться зустріч Зеленського з Макроном і новим канцлером Німеччини. Я думаю, що ми будемо продовжувати працювати над проведенням саміту лідерів нормандського формату", - заявив він.

Україна запропонувала сьогодні, 9 грудня, провести позачергове засідання Тристоронньої контактної групи, щоб обговорити нове перемир'я на Донбасі. Про це РБК-Україна повідомив перший заступник голови української делегації в ТКГ Андрій Костін.

Зазначимо, раніше Байден і Путін провели переговори у відеоформаті. Розмова тривала понад дві години. Під час бесіди вони обговорювали питання загрози вторгнення РФ в Україну.