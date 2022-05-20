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Зеленський зустрівся з керівництвом парламенту Ірландії

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою верхньої палати парламенту Ірландії Марком Дейлі та головою нижньої палати парламенту Шоном О’Фарілом. На зустрічі йшолся про підтримку суверинітету України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Володимира Зеленського.

"Ірландія з перших днів війни допомагає Україні. Вдячний голові верхньої палати парламенту Ірландії Марку Дейлі та голові нижньої палати парламенту Шону О’Фарілу за візит і підтримку суверенітету нашої держави! Важливо залишатися об'єднаними й продовжувати разом боротися проти тиранії", - написав глава держави.

Нагадаємо, захист України з боку іноземних партнерів - це і їх захист від нових воєн і криз, які Росія може спровокувати. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський