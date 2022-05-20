Зеленский встретился с руководством парламента Ирландии

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем верхней палаты парламента Ирландии Марком Дейли и председателем нижней палаты парламента Шоном О'Фарилом. На встрече речь шла о поддержке суверинитета Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Владимира Зеленского .

"Ирландия с первых дней войны помогает Украине. Благодарен председателю верхней палаты парламента Ирландии Марку Дейли и председателю нижней палаты парламента Шону О'Фарілу за визит и поддержку суверенитета нашего государства! Важно оставаться объединенными и продолжать вместе бороться против тирании", - написал глава государства.

Напомним, защита Украины со стороны иностранных партнеров - это и их защита от новых войн и кризисов, которые Россия может спровоцировать. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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