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Зеленський зустрівся з міністром оборони Польщі

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Київ, Вівторок 12 липня 2022 17:25
Зеленський зустрівся з міністром оборони Польщі Фото: президент Володимир Зеленський і міністр оборони Польщі Маріуш Блащак (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком у Києві, 12 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента у Telegram.

"Міністерство оборони Польщі підтримує міцність української армії. Це підтвердження того, що в цей непростий час наші країни разом", - написав він.

Зеленський подякував Блащаку за візит і допомогу Україні. Президент впевнений, що після закінчення війни, яку Росія розв'язала в Україні, відносини між нашою державою і Польщею будуть лише зміцнюватися.

Нагадаємо, Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про особливий статус для поляків в Україні. Зокрема, він передбачає надання громадянам Польщі можливості легального перебування в України протягом 18 місяців.

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