"Чітка відповідь Путіну": наступник Меркель у ХДС виступив за поставки зброї Україні

Ймовірний наступник Ангели Меркель на посаді лідера німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц виступає за постачання зброї Україні. За його словами, президенту Росії Володимиру Путіну треба дати "чітку відповідь".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю FAZ .

На думку Мерца, на тлі скупчення російських військ біля України російському президенту потрібно дати "чітку і рішучу відповідь".

"Аж до питання про те, чи можна допомогти Україні протистояти такій загрозі за допомогою оборонної зброї", - зазначив Мерц.

Він також назвав запити України на постачання зброї з Німеччини прийнятними з урахуванням можливої ескалації.