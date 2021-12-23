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"Чітка відповідь Путіну": наступник Меркель у ХДС виступив за поставки зброї Україні

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Берлін, Четвер 23 грудня 2021 16:58
"Чітка відповідь Путіну": наступник Меркель у ХДС виступив за поставки зброї Україні Фото: Фрідріх Мерц (instagram-com-MerzCDU)
Автор: Юлія Бойко

Ймовірний наступник Ангели Меркель на посаді лідера німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц виступає за постачання зброї Україні. За його словами, президенту Росії Володимиру Путіну треба дати "чітку відповідь".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю FAZ.

На думку Мерца, на тлі скупчення російських військ біля України російському президенту потрібно дати "чітку і рішучу відповідь".

"Аж до питання про те, чи можна допомогти Україні протистояти такій загрозі за допомогою оборонної зброї", - зазначив Мерц.

Він також назвав запити України на постачання зброї з Німеччини прийнятними з урахуванням можливої ескалації.

Нагадаємо, раніше німецьке видання Bild писало про те, що Ангела Меркель на посаді канцлера Німеччини могла особисто блокувати постачання оборонного озброєння в Україну через НАТО.

Ще навесні Україна направила владі Німеччини список озброєнь, які вона хотіла б отримати для захисту чорноморського узбережжя. У цьому переліку були системи протиракетної оборони.

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