Зеленський зустрівся з главами церков і анонсував проект "Великдень дому"

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з головами церков щодо безпеки святкування Великодня в умови розповсюдження коронавірусу. Про це повідомили в Офісі президента.

За словами Зеленського, держава планує найближчим часом представити проект "Великдень вдома", який дозволить відсвяткувати свято вдома.

"Великдень зазвичай збирає у церкві багато людей. Серед них і ті, хто приїхав з-за кордону. Тому зараз ми готуємо і вже скоро презентуємо проект "Великдень вдома", який допоможе відсвяткувати це велике свято вдома, не збираючись натовпами в церквах", - повідомив президент.

Також глава держави зазначив, що якщо якийсь обряд вимагає присутності людей, то треба обмежувати їх кількість. Відзначається, що розглядається можливість розміщення біля храмів та церков патрулів.

Крім цього Зеленський заявив, що існує домовленість про можливий вступ церковних представників в обласні штаби, які займаються запобіганням поширення коронавіруса.

Пасха відзначається в цьому році 19 квітня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Православна церква України (ПЦУ) дозволила храмам проводити богослужіння без присутності мирян. Громадянам дозволяється брати участь у спільній молитві, використовуючи відеозв'язок.

Відзначимо, 25 березня Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні на 30 днів до 24 березня. При цьому передбачено, що карантин можуть як продовжити, так і припинити раніше терміну. На цей період, зокрема, заборонені масові зібрання людей.