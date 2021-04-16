Зеленський на зустрічі з Макроном говорив про НАТО: я б хотів почути конкретику

"З пані Меркель ми не обговорювали питання членства України в НАТО, тому що наша конференція була у форматі обговорення питання безпеки на сході України, питань Донбасу, виконання домовленостей, які у нас були в грудні 2019 року на нормандській зустрічі. А з паном Макроном ми обговорювали це питання", - заявив Зеленський.

За його словами, Київ відчуває підтримку Франції у питанні надання Плану дій щодо членства в НАТО для України.

"Я б хотів почути конкретику, коли це може бути, але все залежить не тільки від Франції... Хоча я вважаю, що Франція відіграє велику роль у вирішенні цього питання", - додав Зеленський.

Він також підкреслив, що запропонував Макрону підписати декларацію про підтримку прагнень України стати членом Європейського союзу.