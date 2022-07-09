Зеленський вручив "Золоту Зірку" командиру танкового батальйону і розповів про його подвиг

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

Завдяки його особистій хоробрості підрозділ без втрат вийшов з оточення і в бою знищив російську диверсійну групу. Також у Дніпрі Володимир Зеленський вручив нагороди захисникам, які відновлюються після поранень.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що завершити військову частину війни Росії проти України можна до кінця цього року і назвав умову.

Додамо, також президент назвав умову для деокупації територій від російських загарбників.

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