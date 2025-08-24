Зеленский поразил вышиванкой с особым смыслом на День Независимости: сколько она стоит

Образ президента

Зеленский вышел на торжественную церемонию в вышиванке из коллекции Vidsich от украинского бренда Etnodim, созданной из натурального льна.

Орнамент выполнен светлыми хлопковыми нитками в технике глади.

На рубашке вышиты символы силы и мужества - кресты, мечи, булавы, дубовые листья, стилизованный герб Украины.

Владимир Зеленский (скриншот)

Модель имеет воротник-стойку, украшенные рукава и манжеты, застежку на кнопку спереди и кокетку на спине.

Стоимость такой вышиванки на сайте бренда составляет 4 800 гривен.

Вышиванка из коллекции Vidsich (скриншот)

Традиция президента

Эта вышиванка уже известна публике. В 2024 году Зеленский выбрал именно ее для поздравлений в День вышиванки.

Теперь же он повторно надел ее в важный для страны день, подчеркнув непрерывность украинских традиций и символичность национальной одежды.