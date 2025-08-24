Зеленский поразил вышиванкой с особым смыслом на День Независимости: сколько она стоит

В Киеве состоялись торжества ко Дню Независимости Украины. Президент Владимир Зеленский выступил с речью и вручил государственные награды, выбрав для этого особый образ - черную вышиванку.
Что известно о вышиванке Зеленского и сколько она стоит, рассказывает РБК-Украина.
Зеленский вышел на торжественную церемонию в вышиванке из коллекции Vidsich от украинского бренда Etnodim, созданной из натурального льна.
Орнамент выполнен светлыми хлопковыми нитками в технике глади.
На рубашке вышиты символы силы и мужества - кресты, мечи, булавы, дубовые листья, стилизованный герб Украины.
Владимир Зеленский (скриншот)
Модель имеет воротник-стойку, украшенные рукава и манжеты, застежку на кнопку спереди и кокетку на спине.
Стоимость такой вышиванки на сайте бренда составляет 4 800 гривен.
Эта вышиванка уже известна публике. В 2024 году Зеленский выбрал именно ее для поздравлений в День вышиванки.
Теперь же он повторно надел ее в важный для страны день, подчеркнув непрерывность украинских традиций и символичность национальной одежды.
Вас может заинтересовать:
При написании материала использовались следующие источники: YouTube Офиса Президента Украины, etnodim.ua.