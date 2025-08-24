RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Зеленский поразил вышиванкой с особым смыслом на День Независимости: сколько она стоит

Владимир и Елена Зеленские (фото: instagram.com/zelenskyy_official)
Автор: Иванна Пашкевич

В Киеве состоялись торжества ко Дню Независимости Украины. Президент Владимир Зеленский выступил с речью и вручил государственные награды, выбрав для этого особый образ - черную вышиванку.

Что известно о вышиванке Зеленского и сколько она стоит, рассказывает РБК-Украина.

Образ президента

Зеленский вышел на торжественную церемонию в вышиванке из коллекции Vidsich от украинского бренда Etnodim, созданной из натурального льна.

Орнамент выполнен светлыми хлопковыми нитками в технике глади.

На рубашке вышиты символы силы и мужества - кресты, мечи, булавы, дубовые листья, стилизованный герб Украины.

 

Владимир Зеленский (скриншот)

Модель имеет воротник-стойку, украшенные рукава и манжеты, застежку на кнопку спереди и кокетку на спине.

Стоимость такой вышиванки на сайте бренда составляет 4 800 гривен.

Вышиванка из коллекции Vidsich (скриншот)

Традиция президента

Эта вышиванка уже известна публике. В 2024 году Зеленский выбрал именно ее для поздравлений в День вышиванки.

Теперь же он повторно надел ее в важный для страны день, подчеркнув непрерывность украинских традиций и символичность национальной одежды.

Вас может заинтересовать:

При написании материала использовались следующие источники: YouTube Офиса Президента Украины, etnodim.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийДень независимости УкраиныЕлена ЗеленскаяВышиванка