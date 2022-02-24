Зеленський: ворог поніс серйозні втрати, вони прийшли на нашу землю

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву через напад Росії на українську державу. За його словами, ворог поніс серйозні втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на брифінг президента.

"Ворог поніс серйозні втрати, буде ще більше, вони прийшли на нашу землю", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше українські військові збили ряд російських літаків у Луганській області. Крім того, було знищено два танки.

Також повідомлялося, що російські танкові колони намагаються прорватися до Луганської області, українська сторона нав'язала їм бої.