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Зеленський: ворог поніс серйозні втрати, вони прийшли на нашу землю

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву через напад Росії на українську державу. За його словами, ворог поніс серйозні втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг президента.

Український президент закликав українців піднімати прапор України по всій країні.

"Ворог поніс серйозні втрати, буде ще більше, вони прийшли на нашу землю", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше українські військові збили ряд російських літаків у Луганській області. Крім того, було знищено два танки.

Також повідомлялося, що російські танкові колони намагаються прорватися до Луганської області, українська сторона нав'язала їм бої.

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Володимир ЗеленськийУкраїна