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Зеленский: уверен, что помощь Украине от США и Европы удастся сохранить

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украине удастся сохранить помощь от США и Европы, поскольку любое промедление в этом вопросе будет играть на руку России.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Глава государства подчеркнул, что сейчас США являются одним из лидеров в поддержке Украины. 

"Я чувствую, что есть поддержка в США. Знаю, что есть стопроцентная поддержка Белого дома, большая поддержка в Конгрессе - она действительно мощная, двухпартийная. Соединенные Штаты не подводили нас в очень сложное время", - отметил Зеленский. 

По его словам, среди представителей Республиканской партии звучали разные голоса по вопросу Украины, но в большинстве своем и демократы, и республиканцы поддерживали нашу страну. 

Президент считает, что сейчас Россия слабее, чем в начале полномасштабного вторжения, поэтому пауза в поддержке Украины только поможет агрессору. 

"Это не о том, чтобы не помочь Украине и усложнить наши наступательные или оборонительные действия. Нет. Любые паузы сегодня - это помощь исключительно в Российской Федерации", - подчеркнул он. 

Глава государства добавил, что благодарен президенту США Джо Байдену и лидерам почти всех стран Европы, которые на стороне Украины. 

"Мы будем делать все, чтобы этого не потерять", - заявил он. 

Что предшествовало

Напомним, ранее Конгресс США не внес новое финансирование помощи Украине в законопроект о временном бюджете. Этот вопрос хотят рассмотреть отдельно. 

При этом Палата представителей отправила в отставку спикера Кевина Маккарти, который поддерживал военную помощь Украине. 

На фоне отсутствия нового финансирования Пентагон уже предупредил Конгресс о возможных проблемах с поставками оружия в Украину

 

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