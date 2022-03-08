RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський: вперше з часів нацистів у Маріуполі від зневоднення померла дитина

Автор: Сергей Новиков

В ході війни Росії проти України в Маріуполі від зневоднення померла дитина. Російські окупанти заблокували місто і виснажують його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента.

"Маріуполь - мирне і трудове місто без будь-якої внутрішньої злоби. Його оточили, заблокували, спеціально виснажують і катують, окупанти свідомо відключають зв'язок... У Маріуполі, напевно, вперше з часів вторгнення нацистів від зневоднення померла дитина... Від зневоднення померла дитина в 2022 році", - зазначив Зеленський.

Докладніше про те, як місто протистоїть окупанту, у матеріалі "Що відбувається у Маріуполі зараз. Ситуація на 8 березня: онлайн".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийМаріупольВійна Росії проти України