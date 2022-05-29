Зеленський побував на передових позиціях у Харківській області

Президент України Володимир Зеленський 29 травня відвідав Харківську область. Там зустрівся з військовими та побував на місцях зруйнованої архітектури Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення Володимира Зеленського.

Глава держави вручив військовим державні нагороди.

"Харківщина. Передові позиції наших військових. Відчуваю безмежну гордість за наших захисників. Щодня, ризикуючи своїм життям, вони виборюють свободу для України. Дякую кожному з вас за службу!", - сказав Зеленський.

Також він подивився на руйнування, які завдала Харкову та області Рф внаслідок регулярних обстрілів.

"2229 зруйнованих будинків у Харкові та області. Усе відновимо, відбудуємо, наповнимо життям. У Харкові та в усіх інших містах і селах, куди прийшло зло", - говорить президент.