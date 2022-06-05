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Зеленський вперше з початку вторгнення РФ вирушив до Запоріжжя

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Запоріжжя, Неділя 05 червня 2022 19:40
Зеленський вперше з початку вторгнення РФ вирушив до Запоріжжя Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Президент України Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації вирушив до Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram заступник голови Офісу президента Кирила Тимошенко.

"Запоріжжя. Спілкуємося з маріупольцями", - підписав він опубліковане сторіс із Зеленським.

Зазначимо, це другий публічний робочий візит Зеленського за межі Київської області, до цього в кінці травня він їздив до Харкова і відвідав передові позиції українських військових у цьому регіоні.

Напередодні він заявив, що російський президент Володимир Путін одним своїм наказом зупинити війну проти України, а відсутність такого наказу означає приниження світу.

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Володимир Зеленський Запоріжжя
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