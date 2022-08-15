Вперше в історії відносин. Зеленський провів переговори з президентом Нігеру

Президент України Володимир Зеленський провів вперше в історії відносин переговори з лідером Нігеру Мохамедом Базумом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-аккаунт українського президента.

"Провів перші в історії відносин переговори з президентом Нігеру Мохамедом Базумом. Подякував за підтримку України в ООН, домовилися про розвиток двостороннього співробітництва та координації участі в міжнародних проектах. Запевнив, що Україна залишатиметься гарантом продовольчої безпеки", - написав Зеленський.

Сторони домовилися про розвиток двостороннього співробітництва та координації участі в міжнародних проектах.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Франциском. Це третій дзвінок з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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