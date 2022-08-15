Вперше в історії відносин. Зеленський провів переговори з президентом Нігеру
Президент України Володимир Зеленський провів вперше в історії відносин переговори з лідером Нігеру Мохамедом Базумом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-аккаунт українського президента.
Сторони домовилися про розвиток двостороннього співробітництва та координації участі в міжнародних проектах.
"Провів перші в історії відносин переговори з президентом Нігеру Мохамедом Базумом. Подякував за підтримку України в ООН, домовилися про розвиток двостороннього співробітництва та координації участі в міжнародних проектах. Запевнив, що Україна залишатиметься гарантом продовольчої безпеки", - написав Зеленський.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Франциском. Це третій дзвінок з початку повномасштабного вторгнення Росії.
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