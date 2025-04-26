Зеленский впервые встретился с Трампом после ссоры в Белом доме

Зеленский и Трамп прибыли в Ватикан, где сегодня прощаются с Папой Римским Франциском. Церемония прощания началась в 11:00.

Трамп и Зеленский появились на похоронную церемонию с другими лидерами на площади Святого Петра сразу после ее начала.



Издание Sky News со ссылкой на источники в Ватикане сообщило, что Зеленский и Трамп договорились встретиться после похорон понтифика.

Известно, что президент США не задержится в Риме надолго. Согласно графику, в 13:50 по киевскому времени Трамп должен отправиться в аэропорт.

Подробности встречи

В Белом доме заявили, что Трамп и Зеленский провели "продуктивную встречу" перед похоронами Папы Франциска.

"Президент Трамп и президент Зеленский встретились сегодня в частном порядке и провели очень продуктивную дискуссию", - сказал директор по коммуникациям Белого дома Стивен Ченг, которого цитирует AFP.

Напомним, что за день до визита в Рим Дональд Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским. В Офисе президента не давали комментариев по встрече лидеров, но издание AFP со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщало, что встреча состоится.