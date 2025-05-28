Зеленский впервые ответил на заявление Мерца о дальнобойности оружия для Украины

Заявление Мерца об оружии

Напомним, на днях Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что теперь для Украины нет никаких ограничений по дальнобойности переданного Западом оружия.

"Нет никаких ограничений по вооружению, которое поставляется Украине - ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, и также не со стороны американцев", - сказал он.

Позже Мерц уточнил свои слова. Канцлер отметил, что его заявление относительно снятия ограничения дальности на применение западного оружия Украиной касалось решения, которое было принято уже некоторое время назад.

"В этом смысле я вчера в Берлине описал то, что происходит уже несколько месяцев", - пояснил Мерц.

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