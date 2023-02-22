Зеленский обсудил с президентом Пакистана "зерновой коридор"
Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Пакистана Арфи Алви провели телефонные переговоры. Политики обсудили "зерновую инициативу".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Twitter.
"Отметили важность принципов территориальной целостности и суверенитета государств, уважения к Уставу ООН", - отметил глава государства.
Кроме того, политики уделили особое внимание "зерновому коридору" в Черном море. Зеленский заверил, что Украина готова в дальнейшем выступать гарантом продовольственной безопасности мира.
Напомним, вчера Киев посетила премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Она провела переговоры с президентом Владимиром Зеленским, а затем лидеры провели совместный брифинг.
Также отметим, что ранее Украина предложила Пакистану присоединиться к реализации "формулы мира".
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