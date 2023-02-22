ua ru
Ср, 22 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский обсудил с президентом Пакистана "зерновой коридор"

Новина українською →
Киев, Среда 22 февраля 2023 13:48
Зеленский обсудил с президентом Пакистана "зерновой коридор" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Пакистана Арфи Алви провели телефонные переговоры. Политики обсудили "зерновую инициативу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Twitter.

"Отметили важность принципов территориальной целостности и суверенитета государств, уважения к Уставу ООН", - отметил глава государства.

Кроме того, политики уделили особое внимание "зерновому коридору" в Черном море. Зеленский заверил, что Украина готова в дальнейшем выступать гарантом продовольственной безопасности мира.

Напомним, вчера Киев посетила премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Она провела переговоры с президентом Владимиром Зеленским, а затем лидеры провели совместный брифинг.

Также отметим, что ранее Украина предложила Пакистану присоединиться к реализации "формулы мира".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Пакистан
NEWS
Новая тактика россиян. Буданов рассказал о методах оккупантов вблизи Бахмута
Новая тактика россиян. Буданов рассказал о методах оккупантов вблизи Бахмута
DAILY
Клуб без интереса. Чью сторону приняли постсоветские страны в войне РФ против Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Клуб без интереса. Чью сторону приняли постсоветские страны в войне РФ против Украины