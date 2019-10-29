Зеленський про повернення банків колишнім власникам: ні, це неправда

Президент України Володимир Зеленський заперечує чутки про намір влади повернути банки колишнім власникам. Про це він заявив на інвестиційному форумі в Маріуполі, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, ймовірно, мова йде про ситуації навколо націоналізованого "ПриватБанку" і судів з його колишнім власником Ігорем Коломойським.

"Я хочу звернутися до всіх, хто поширює чутки, що хтось з команди президента або нового уряду збирається повернути колишнім власникам їхні банки - ні, це неправда, - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила, що Міністерство фінансів не планує компенсацію колишньому власнику "ПриватБанку" Ігорю Коломойському за націоналізацію фінансової установи.

"У нас немає такої статті в державному бюджеті. На сьогоднішній день власник "ПриватБанку" - держава. Держава капіталізувала в цей банк 155,3 млрд гривень. За планом, банк має бути повернено на приватний ринок і приватизовано", - зазначила міністр.

Крім того, генпрокурор Руслан Рябошапка не виключає, що до справи про виведення коштів "ПриватБанку" можуть бути причетні колишні топ-чиновники.