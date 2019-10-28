Рябошапка: до справи ПриватБанку можуть бути причетні колишні топ-чиновники

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Рябошапка прогнозує непередбачуваний результат по справі ПриватБанку

До справи про виведення коштів "ПриватБанка" можуть бути причетні колишні топ-чиновники. Про це заявив генпрокурор Руслан Рябошапка в інтерв'ю виданню "Апостроф".

За його словами, на сьогодні є дві справи по "ПриватБанку" в Генеральній прокуратурі і Національному антикорупційному бюро. Він також зазначив, що обидва провадження повинні об'єднати, щоб розслідування просувалося швидше.

"Треба розуміти, що по "ПриватБанку" величезний обсяг матеріалів. Це все треба аналізувати. Плюс це складне сама по собі справа (про виведення коштів, - ред.). Вона не настільки проста, як може виглядати на перший погляд. До неї можуть бути причетні не тільки колишні бенефіціари, але і колишні високопоставлені чиновники. Тому результат може бути насправді цікавим і непередбачуваним", - додав Рябошапка.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента заявили, що держава не збирається повертати "ПриватБанк" колишнім акціонерам, так як для цього немає ніяких підстав.

Зазначимо, раніше суд Лондона зобов'язав колишніх акціонерів виплатити "ПриватБанку" 10,9 млн фунтів. Зокрема, банк має отримати 4 млн фунтів стерлінгів від Ігоря Коломойського, 2 млн фунтів стерлінгів від Геннадія Боголюбова і 1,5 млн фунтів стерлінгів від корпоративних відповідачів.