Зеленський про можливе захоплення Києва: їм доведеться жити на цій землі самим, без нас
Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливе захоплення Києва російськими війська. Він вважає, що окупанти зможуть зайти в столицю, якщо повністю знищать її.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави держави з іноземними ЗМІ.
"Щодо Києва. Якщо будуть десятки тисяч військових, яких мобілізує Росія, і вони прийдуть з сотнями чи тисячами танків, то вони зайдуть в Київ. Ми це розуміємо. Якщо вони будуть робити коврове бомбардування і вирішать просто стерти історичну пам'ять всього цього регіону, історію Київської Русі, історію Європи, то вони зайдуть в Київ. Якщо вони знищать всіх нас, то вони зайдуть в Київ. Якщо в цьому ціль - то нехай заходять. Але їм доведеться жити на цій землі самим, без нас. Друзів на цій землі вони не знайдуть", - зазначив Зеленський
Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що хоче провести перегори з Росією в Єрусалимі. Таку пропозицію він зробив прем'єр-міністру Ізраїлю Нафталі Беннету.
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