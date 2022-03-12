Зеленський про можливе захоплення Києва: їм доведеться жити на цій землі самим, без нас

"Щодо Києва. Якщо будуть десятки тисяч військових, яких мобілізує Росія, і вони прийдуть з сотнями чи тисячами танків, то вони зайдуть в Київ. Ми це розуміємо. Якщо вони будуть робити коврове бомбардування і вирішать просто стерти історичну пам'ять всього цього регіону, історію Київської Русі, історію Європи, то вони зайдуть в Київ. Якщо вони знищать всіх нас, то вони зайдуть в Київ. Якщо в цьому ціль - то нехай заходять. Але їм доведеться жити на цій землі самим, без нас. Друзів на цій землі вони не знайдуть", - зазначив Зеленський