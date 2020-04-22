Зеленський про війну на Донбасі: закінчимо до кінця каденції

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що війна на Донбасі буде завершена до кінця його каденції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фільм "Рік президентства Зеленського".

Так, глава держави висловив впевненість, що йому вдасться за час свого президентського терміну досягнути завершення війни на Донбасі.

"Я впевнений в тому, що за мою каденцію ми закінчимо цю війну. Упевнений особисто. Я говорив, що готовий чекати один рік, готовий працювати один рік. Якщо мінський процес не буде працювати, то ми будемо змінювати тактику. Ми до цього готові - рік ще не пройшов", - заявив він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що засідання Трьохсторонньої контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі відбуваються щотижня у форматі відеоконференції. За словами президента, відеоконференції відбуваються на початку кожного тижня.

Також РБК-Україна писало, що на початку квітня чергові переговори ТКГ щодо розведення сил та засобів на Донбасі провалилися. Підгрупа з безпеки не змогла узгодити нові ділянки розведення, через спротив російської сторони, яка продовжує не визнавати себе стороною конфлікту.