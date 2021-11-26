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Зеленський: питання онлайн-виборів опрацьовується, Рада не обиратиме президента

Автор: Артем Горовенко

Президент України Володимир Зеленський на прес-марафоні виключив внесення змін до Конституції, щоб президента обирала Верховна рада. Водночас опрацьовується питання проведення онлайн-виборів, але необов'язково через "Дію".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-марафон.

"Депутати не обиратимуть президента України. Ми це не плануємо, а як далі - не можу це сказати. Ми обіцяли, що буде паралельно онлайн-голосування, це не скасовує звичайне голосування. Чи буде це через "Дію"? Зовсім не факт. Щодо онлайн-виборів питання опрацьовується", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше керівник з розвитку електронних послуг в Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що поки не стоїть завдання провести наступні вибори онлайн.

А секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що Україна - парламентсько-президентська республіка, і за логікою президента треба обирати в парламенті і "поставити крапку в цьому питанні". Але сам він виступає за жорстку президентську республіку.

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Володимир ЗеленськийВибори