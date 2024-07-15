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Зеленский внес изменения в состав Ставки верховного главнокомандующего

Понедельник 15 июля 2024 20:06
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Зеленский внес изменения в состав Ставки верховного главнокомандующего Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 15 июля, внес изменения в состав Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Как говорится в документе, президент ввел в состав Ставки недавно назначенных командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Александра Трепака и начальника Управления государственной охраны Алексея Морозова.

Этим же указом глава государства вывел из состава Ставки Александра Кубракова, Сергея Лупанчука и Сергея Рудя.

Указ вступает в силу дня опубликования.

Напомним, что в начале мая Верховная Рада Украины отправила в отставку Александра Кубракова с должности вице-премьера по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

Подробнее о жизненном пути и политической карьере Кубракова - читайте в материале РБК-Украина.

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