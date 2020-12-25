ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Зеленський підписав закон про розблокування діяльності НАЗК

Київ, П'ятниця 25 грудня 2020 20:37
Зеленський підписав закон про розблокування діяльності НАЗК
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про розблокування діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції. Він передбачає відновлення повноважень НАЗК, в тому числі стосовно суддів та суддів Конституційного суду.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Документ вносить зміни до ЗУ "Про запобігання корупції", якими забезпечується повноцінне функціонування НАЗК, відомство наділяє необхідними повноваженнями і правами.

Закон прописує порядок реагування агентства на виявлення порушень відповідного закону, виявлення ознак корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень. Встановлюються особливості такого реагування у разі вчинення даних дій суддями або суддями КСУ.

У законі передбачено відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Рада 15 грудня схвалила за основу і в цілому законопроект для розблокування роботи Національного агентства з питань запобігання корупції. Вона була заблокована після скандального рішення Конституційного суду України.

Також 25 грудня Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2021 рік.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Володимир Зеленський

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся