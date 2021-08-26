RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський вніс в Раду законопроект про встановлення ще одного державного вихідного в Україні

Автор: Инна Собора

Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну раду законопроект, яким пропонує запровадження ще одного святкового вихідного в Україні. Він може з'явитися 28 липня у День української державності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Ради.

Проект закону передбачає внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня - День української державності.

Документ внесений в парламент 25 серпня і визначений президентом як невідкладний.

Наразі законопроект перебуває на розгляді керівництва парламенту.

Нагадаємо, 24 серпня Зеленський підписав указ про відзначення Дня української державності.

Зробити цей день державним вихідним можна тільки за рішенням Ради.

День української державності святкуватимуть в День хрещення Русі-України - 28 липня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВерховна радаВихідні в Україні