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Зеленський вніс у Раду закон про олігархів

Автор: Юлія Струк

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроект про олігархів. Документ зареєстровано за №5599.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Текст законопроекту "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" наразі відсутній на сайті ВР.

Останній етап проходження документу - переданий на розгляд керівництву.

Президент визначив цей проект закону як невідкладний. Головним з опрацювання є комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Так, у кінці минулого тижня глава Ради Дмитро Разумков заявив, що в стінах ВР документа ще немає, а цей законопроект готується в Офісі президента. До процесу також залучене Міністерство юстиції.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що опубліковані в ЗМІ норми нібито "законопроекту про олігархів" не є текстом самого документа.

Так, розробку законопроекту про олігархів президент анонсував після засідання Ради національної безпеки і оборони ще в середині квітня.

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