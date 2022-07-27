Зеленський вніс до Ради постанову про призначення генпрокурора: ім'я кандидата

Тим часом нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram також повідомив про відповідне рішення Зеленського.

"Президент відправив у парламент проект постанови про надання згоди на призначення Костіна А.Є. на посаду генерального прокурора", - написав Железняк.

За його словами, через 1,5 години має відбутися Комітет ВРУ щодо розгляду цього питання.

Що про нього відомо

Андрій Костін - народний депутат Верховної ради IX скликання від партії "Слуга народу".

У 1995 році він закінчив Юридичний інститут Одеського державного університету з відзнакою. Того ж року Костін отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та став членом Одеської обласної колегії адвокатів.

З 14 січня 2020 року - голова комітету ВР з питань правової політики.

Нагадаємо, 19 липня Верховна рада звільнила Ірину Венедіктову з посади генпрокурора. Після чого виконуючим обов'язки генпрокурора став Олексій Симоненко.

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