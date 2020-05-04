ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський вніс зміни до положення про службу в СБУ

Новини » Політика     04.05.2020 - 19:08
Зеленський вніс зміни до положення про службу в СБУ
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський врегулював деякі питання служби в СБУ

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до положення про проходження військової служби у Службі безпеки України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.

Відповідно до внесених змін, граничний вік перебування на службі в СБУ визначається відповідно до закону "Про військовий обов'язок і військову службу", - до 45 років для рядових, сержантів і старшин; до 45 років для молодшого офіцерського складу; до 50 років для старшого офіцерського складу; до 55 років для полковників і до 60 років - для вищого офіцерського складу.

Крім того, у положенні зазначено, що на військову службу за контрактом в СБУ приймаються громадяни України згідно з вищевказаним законом.

Положення доповнено пунктом про призупинення служби для тих, хто самовільно залишив підрозділ СБУ, дезертирував або добровільно здався в полон. Для цих осіб призупинення служби здійснюється з дня внесення відповідних відомостей до ЄРДР на підставі заяви за підписом голови СБУ або його заступників.

Після припинення служби такі особи звільняються від посад, призупиняються контракт про проходження військової служби, а також виплата грошового та інших видів забезпечення. Час призупинення військової служби не зараховується в строк вислуги, на осіб не поширюються пільги і соціальні гарантії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський вніс зміни до положення про Антитерористичний центр. Серед інших змін центру доручена розробка рекомендацій, спрямованих на удосконалення державної системи запобігання, реагування і припинення терористичних актів.

Повне скасування карантину це плюс 120 тисяч смертей до кінця року, - Зеленський
Новини України Володимир ЗеленськийСлужба безпеки Українинаказ
News
On Top