Зеленський вніс зміни до комісії з біобезпеки при РНБО

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до положення про комісію з біобезпеки при Раді національної безпеки та оборони. Про це йдеться в указі президента.

В указі говориться про зміну, замінивши в абзаці четвертому слова "представник комітету Верховної ради України з питань охорони здоров’я (за згодою); представник, визначений главою адміністрації президента України; перший заступник (заступник) міністра аграрної політики та продовольства України, міністра внутрішніх справ України, міністра екології та природних ресурсів України" словами "представник Комітету Верховної ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування (за згодою); представники, визначені керівником Офісу президента України; перший заступник (заступник) міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, міністра енергетики та захисту довкілля України, міністра внутрішніх справ України".

Таким чином, замінивши слово "Адміністрація" на "Офіс".

Нагадаємо, 20 червня президент Володимир Зеленський скоротив чисельність працівників АП та перейменував "Адміністрацію президента" на "Офіс президента". Також тепер штатний розпис Офісу президента затверджує керівник апарату Офісу президента.