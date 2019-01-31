Зеленський вніс до декларації скандальний офшор

У декларації Зеленського з'явилася компанія Green Family, з якої він обіцяв вийти

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский уточнил свою декларацию за 2017 год, внеся в нее кипрскую компанию Green Family, которая получает российские деньги на съемки кино. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его декларацию.

В уточненной декларации указана компания Green Family, 300 акций которой принадлежат Зеленскому. Также сообщается, что он приобрел их в 2012 году. Кроме того, Зеленский внес в декларацию BMW X5 2011 года выпуска, который принадлежит его супруге.

Напомним, ранее Зеленский заявил о выходе из кипрской компании Green Family. В частности, он показал документ, согласно которому ему принадлежат 300 акций. Кандидат заявил о выходе из состава акционеров компании Green Family LTD и дал поручение как можно быстрее провести процедуру выхода. Показанное заявление датировано 23 января 2019 года.

Ранее также сообщалось, что Зеленский задекларировал миллионные доходы и несколько квартир. За 2017 год он получил 7,3 млн гривен дохода, его супруга - около 800 тыс. гривен. Кроме того, в банках хранится более 430 тыс. долларов и 1,2 млн гривен. Еще почти 9 тыс. долларов хранится на счетах его жены. Наличными Зеленский держит 285 тыс. долларов, 50 тыс. евро и 220 тыс. гривен.