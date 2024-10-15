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Мишель пригласил Зеленского представить план победы на саммите ЕС

Вторник 15 октября 2024 21:52
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Мишель пригласил Зеленского представить план победы на саммите ЕС Фото: президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Глава Европейского совета Шарль Мишель пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит ЕС. Он состоится 17 октября.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Шарль Мишель написал в соцсети Х.

По словам главы Евросовета, Зеленский на саммите представит план победы Украины в войне с Россией.

"Я пригласил президента Владимира Зеленского на саммит Европейского совета в четверг, 17 октября, чтобы подвести итоги последних событий в войне России против Украины и представить свой план победы", - написал Мишель.

План победы Зеленского

Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, Украина разработала план победы, чтобы вынудить Россию пойти на переговоры для завершения войны.

Пока еще полное содержание плана победы неизвестно. Его видели лишь несколько европейских лидеров, а первым - президент США Джо Байден.

Однако, как ожидается, Зеленский представит такую инициативу во время своего выступления в Верховной Раде, которое состоится в среду, 16 октября.

Более подробно о плане победы - в материале РБК-Украина.

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