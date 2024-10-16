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Зеленский примет участие в заседании министров обороны НАТО

Среда 16 октября 2024 22:52
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Зеленский примет участие в заседании министров обороны НАТО Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в заседании министров обороны НАТО. Она состоится в четверг, 17 октября, в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Альянса.

Как сообщается, украинский президент прибудет в штаб-квартиру НАТО завтра вечером. Там он сперва встретится с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте.

Также ожидается совместная пресс-конференция Зеленского и Рютте. После нее состоится встреча Совета Украина-НАТО.

Напомним, 17 октября также состоится саммит ЕС, на который глава Европейского совета Шарль Мишель пригласил президента Украины Владимира Зеленского. Там глава государства должен представить план победы Украины в войне с Россией.

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