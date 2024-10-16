Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в заседании министров обороны НАТО. Она состоится в четверг, 17 октября, в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Альянса.

Также ожидается совместная пресс-конференция Зеленского и Рютте. После нее состоится встреча Совета Украина-НАТО.

Как сообщается, украинский президент прибудет в штаб-квартиру НАТО завтра вечером. Там он сперва встретится с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте.

Напомним, 17 октября также состоится саммит ЕС, на который глава Европейского совета Шарль Мишель пригласил президента Украины Владимира Зеленского. Там глава государства должен представить план победы Украины в войне с Россией.

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