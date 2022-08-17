Зеленський про візит Гутерреша в Україну: будемо працювати над необхідними результатами

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш сьогодні прибув до Львова. Україна буде працювати з організацією над досягненням необхідних результатів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.