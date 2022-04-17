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Зеленський про візит Байдена в Україну: я думаю, він приїде

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський вважає, що президент Сполучених Штатів Джо Байден приїде в Україну, щоб подивитися особисто на звірства, які вчинили російські війська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю CNN.

"Я думаю, що він приїде", - сказав Зеленський, відповідаючи на питання про можливий візит Байдена в Україну.

При цьому він додав, що візит американського лідера залежить від ситуації з безпекою.

"Це його рішення, звичайно. І також залежить від ситуації з безпекою - я маю на увазі це. Але я думаю, що він лідер Сполучених Штатів, і тому він повинен приїхати сюди, щоб подивитися (на шкоду, заподіяну російськими військами, - ред.)", - заявив президент.

Нагадаємо, 14 квітня Байден заявив про готовність приїхати до Києва.

Однак пізніше в Білому домі заявили, що візит Байдена в Україну поки не планується. При цьому в США заявили, що Київ має намір відвідати високопоставлений американський чиновник.

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Володимир ЗеленськийДжозеф БайденВійна Росії проти України