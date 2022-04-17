Зеленський про візит Байдена в Україну: я думаю, він приїде

Президент Володимир Зеленський вважає, що президент Сполучених Штатів Джо Байден приїде в Україну, щоб подивитися особисто на звірства, які вчинили російські війська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю CNN .

"Я думаю, що він приїде", - сказав Зеленський, відповідаючи на питання про можливий візит Байдена в Україну.

При цьому він додав, що візит американського лідера залежить від ситуації з безпекою.

"Це його рішення, звичайно. І також залежить від ситуації з безпекою - я маю на увазі це. Але я думаю, що він лідер Сполучених Штатів, і тому він повинен приїхати сюди, щоб подивитися (на шкоду, заподіяну російськими військами, - ред.)", - заявив президент.