Зеленский о визите Орбана в Москву: на Совете Украина-НАТО был очень серьезный разговор

По словам президента, визит Орбана в Украину - это в любом случае хорошо, поскольку между Украиной и Венгрией не было отношений.

"У нас должны быть сильные, дружеские, по крайней мере, надо сначала построить прагматические отношения. Там много наших людей. Поэтому я считаю его визит в Украину был правильным", - отметил Зеленский.

Он добавил, что если глава венгерского правительства использовал поездку в Киев, чтобы ему после этого было комфортно посетить РФ, то это неправильно. Поэтому, как подчеркнул Зеленский, такой визит он не поддерживает.

"Страны ЕС осудили его по этому поводу, страны НАТО тоже. На заседании нашего Совета (Украина-НАТО), хоть оно было закрытым, но понятно, что был очень серьезный разговор. Такой взрослый разговор о том, что не может быть пророссийской политики ни у одного члена НАТО", - заявил глава государства.

Но он уточнил, что Украине надо попытаться построить с Венгрией отношения.