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Зеленский о визите Орбана в Москву: на Совете Украина-НАТО был очень серьезный разговор

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Страны НАТО осудили поездку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. Насчет этого был очень серьезный разговор на Совете Украина-НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

По словам президента, визит Орбана в Украину - это в любом случае хорошо, поскольку между Украиной и Венгрией не было отношений. 

"У нас должны быть сильные, дружеские, по крайней мере, надо сначала построить прагматические отношения. Там много наших людей. Поэтому я считаю его визит в Украину был правильным", - отметил Зеленский. 

Он добавил, что если глава венгерского правительства использовал поездку в Киев, чтобы ему после этого было комфортно посетить РФ, то это неправильно. Поэтому, как подчеркнул Зеленский, такой визит он не поддерживает. 

"Страны ЕС осудили его по этому поводу, страны НАТО тоже. На заседании нашего Совета (Украина-НАТО), хоть оно было закрытым, но понятно, что был очень серьезный разговор. Такой взрослый разговор о том, что не может быть пророссийской политики ни у одного члена НАТО", - заявил глава государства. 

Но он уточнил, что Украине надо попытаться построить с Венгрией отношения. 

Что предшествовало

Напомним, ранее Орбан посетил Киев. В ходе встречи с Зеленским он предлагал Украине начать прекращение огня, поскольку это якобы может создать условия для переговоров.

После такой поездки глава венгерского правительства сразу поехал в Москву, где провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Там он также обсуждал войну РФ против Украины.

В ЕС резко раскритиковали такой визит Орбана. Там подчеркивали, что у премьера Венгрии нет мандата вести диалог с российскими властями от имени Евросоюза.

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Владимир ЗеленскийНАТОРоссийская ФедерацияМоскваВенгрияВиктор Орбан