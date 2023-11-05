Зеленский о визите в Израиль: зависит от многих вещей

"Мне сложно сказать, я президент страны, что в войне, и сейчас на фронте действительно горячо, поэтому мой визит зависит от многих вещей, прежде всего от того, что будет на поле боя... И во-вторых, зависит от того, сможем мы освободить украинских граждан оттуда (из Газы - ред.)", - заявил он.

Зеленский добавил, что если его визит в Египет или Израиль поможет освободить украинцев из плена Сектору Газа, то он готов это сделать.

"Если мне нужно быть в Израиле или Египте, или где угодно, и это поможет освободить наших граждан, то я полечу туда ... Если это возможно. А если дипломатический уровень позволит сделать это без моего вмешательства, то они (дипломаты, - ред.) это сделают", - добавил он.

Визит Владимира Зеленского в Израиль

После нападения боевиков ХАМАС на Израиль Владимир Зеленский попросил рассмотреть возможность визита в страну , чтобы выразить свою солидарность. Некоторые СМИ утверждали о якобы отказе лидера Украины в поездке, однако эту информацию опроверг министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Позже посол Израиля в Украине Михаил Бродский заявил, что президент может приехать в Израиль с визитом в любое время , но точной даты нет.

4 ноября The Times of Israel опубликовало новость о том, что лидер Украиныпланирует посетить Иерусалим уже на следующей неделе .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .