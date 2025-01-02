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Зеленский объяснил, чего ждать Украине после инаугурации Трампа

Украина, Четверг 02 января 2025 22:10
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Зеленский объяснил, чего ждать Украине после инаугурации Трампа Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на конструктивное сотрудничество с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом после его инаугурации 20 января. Он отметил важность общего видения завершения войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента в эфире телемарафона.

Зеленский заявил, что ожидает встречи с Дональдом Трампом вскоре после его инаугурации, которая состоится 20 января. Зеленский отметил, что после инаугурации Трамп будет уделять значительное внимание внутренним вопросам, однако среди приоритетов его международной политики будут Украина и Ближний Восток.

"Трамп сказал мне: "Одним из первых визитов я буду ожидать именно вас". Он сказал, что для него приоритет закончить войну и он будет это делать", - сообщил глава Украины.

Президент Украины подчеркнул, что план Трампа по завершению войны должен совпадать с украинским видением.

"Я бы хотел, чтобы этот план, который будет предлагать Трамп, совпадал с нашим видением. А по-другому не может быть. Мы Украина - это наша независимость, наша земля и наше будущее",- сказал он.

Зеленский также выразил мнение, что в первые месяцы работы администрации Трампа состоятся контакты с российской стороной для изучения деталей.

"Следующие шаги должны привести к завершению горячей фазы войны. Это важный шаг вперед для восстановления общества", - добавил он.

В завершение Зеленский отметил важность справедливого мира.

"Для нас важно - справедливый мир. Мы не хотим ничего терять, но как что будет, я не знаю, потому что многое зависит от партнеров", - отметил президент.

Заявления Трампа о прекращении войны в Украине

Напомним, что Трамп неоднократно высказывал намерение завершить войну в Украине. Во время предвыборной кампании он обещал прекратить конфликт в течение 24 часов после вступления в должность.

Однако после победы на выборах в ноябре 2024 года Трамп больше не делал таких громких заявлений о прекращении войны на территории Украины. Однако его окружение обсуждало различные идеи.

Заметим, что РБК-Украина в отдельном материале рассказало о том, какие параметры мирного урегулирования войны в Украине уже озвучили сам Трамп и его ключевые советники.

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