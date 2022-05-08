Зеленський: візит Байдена в Україну був би важливим сигналом

Президенту Джо Байдену варто приїхати в Україну і своїми очима побачити наслідки всіх тих звірств, які творять в Україні російські окупанти. Крім того, це був би дуже важливий сигнал всьому нашому народу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського телеканалу Fox News.
Він нагадав, який великий вплив справив візит британського прем'єра, і запевнив, що Україна завжди чекає Джо Байдена у себе в гостях.
"Ви уявіть, що означає для нашого суспільства візит президента найбільшої демократичної країни у світі. США - наш стратегічний партнер, і цей візит був би дуже потужним сигналом", - сказав Зеленський.
Лідери кількох країн, у тому числі прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, здійснили поїздки до Києва під час війни.
Але відвідування не позбавлені ризиків. Як відомо, минулого тижня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш перебував у столиці і російські війська завдали ракетних ударів.
Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден хотів би відвідати Україну. Однак досі немає конкретних планів щодо візиту президента в Україну, попри несподіваний візит спікера США Ненсі Пелосі.