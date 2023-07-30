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Зеленский: война возвращается на территорию РФ, это неизбежный процесс

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Дмитрий Левицкий

Война, развязанная россиянами в Украине, начинает переходить на территорию России. Это естественный и неизбежный процесс.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

Как подчеркнул глава государства, российская агрессия потерпела банкротство на поле боя в Украине.

"Сегодня уже 522 день продолжается так называемая "специальная военная операция", которую российское руководство рассчитывало на неделю-две. Украина становится крепче. Постепенно война возвращается на территорию России. К ее символическим центрам и военным базам. Это неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс", - сказал он.

В то же время Зеленский предупредил, что зимой россияне могут снова прибегнуть к энергетическому террору.

"Должны осознавать, что как в прошлом году, так и этой зимой российские террористы могут бить по нашей энергетике, по критическим объектам", - добавил президент.

Удары на территории РФ

Напомним, сегодня неизвестные беспилотники атаковали центр Москвы. В частности, один из беспилотников попал в башню комплекса Москва-сити, где размещались офисы нескольких министерств РФ.

Еще одна атака беспилотников на Москву произошла несколькими днями раньше. Тогда мэр российского города заявлял, что разрушений и пострадавших нет, а беспилотник вроде бы сбили силы ПВО.

Кроме Москвы под удар попал и Таганрог. На днях в центр российского города попала неизвестная ракета. Россияне, конечно, обвинили в обстреле Украину.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины