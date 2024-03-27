Зеленский выступил за передачу вузам полномочий об академической мобильности студентов

В ходе сегодняшней встречи со студентами Сумского государственного университета он отметил, что в вопросе академической мобильности такая возможность должна быть у учащихся мужчин не мобилизационного возраста. Ограничение на выезд для них по студенческому обмену Зеленский считает несправедливым.

"Я думаю, что это несправедливое ограничение - если вы не мобилизационного возраста... Я действительно не понимаю, почему вас нельзя отпускать, или почему есть приоритезация другая", - отмечает он.

Также президент добавил, что понимает некоторые бюрократические процессы, поскольку правительство боится создать так называемый "коридор для уклонистов".

Вместе с тем, добавляет Зеленский, в случае правильной организации процесса прохождения академической мобильности для студентов мужского пола данный вариант возможен.

"Думаю, здесь нужно делать список университетов, обращаться к менеджменту университета, отдавать им эти полномочия. И они смогут определять список таких детей, с которыми нет никаких вопросов", - высказался глава государства и добавил, что обратится по этому вопросу в Министерство образования с целью более детальной проработки.

Вопрос о возможности мобилизации студентов после выпуска из бакалавриата

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский в Сумской области в разговоре со студентами обсудил возможность мобилизации студентов после выпуска по бакалавриату и до поступления на продолжение обучения на магистратуре или аспирантуре.

По словам главы государства, на сегодняшний день в Украине есть общая мобилизация, которая не изменена по возрасту.

"Я думаю, вы знаете, что был законопроект об уменьшении возраста до 25, но это не касается 23, 22 или 21 года. Сейчас есть новый нарратив, что 18-летних будут мобилизовать. Нет", - подчеркнул Зеленский.

Законопроект по мобилизации

Напомним, в конце января правительство внесло в Верховную раду обновленный законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок его проведения. Первый вариант документа был предложен парламенту в конце декабря, но после шквала критики его отозвали.

Отметим, что новый законопроект уже прошел первое чтение в Раде. В настоящее время парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассматривает более 4 тысяч поправок к законопроекту.

Как заявлял нардеп Федор Вениславский, наибольшее количество поправок касается аспирантов и людей, которые смотрят за гражданами с инвалидностью.

Ожидается, что законопроект о мобилизации будет рассмотрен во втором чтении в конце марта, но представитель парламента Руслан Стефанчук заявлял, что сроки рассмотрения зависят от продолжительности рассмотрения правок комитетом.

Напомним также, что сегодня Минобороны поставило точку в вопросе, будет ли мобилизация в Украине с 18 лет.